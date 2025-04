Vicks Vaporub in gravidanza: ci sono rischi per il feto?

Una domanda di: Mariagrazia Salve Dottore, sono alla 20ma settimana di gravidanza. A causa di raffreddore, tosse e congestione nasale oggi in farmacia ho chiesto al farmacista se potevo usare Vicks Vaporub per i suffumigi! La sua risposta è stata affermativa!! Solo stasera ho inalato mezzo cucchiaino di viks sciolto in acqua calda per un paio di minuti…dopo però mi è sorto il dubbio e ho letto il bugiardino!! Ho fatto un errore?? Ci sono pericoli per il bimbo?? Spero in una sua rassicurazione! Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Mariagrazia,

la controindicazione all'uso di Vicks Vaporub in gravidanza è prudenziale ed è dovuta principalmente alla mancanza di studi specifici sull'uso in gravidanza e al fatto che la canfora se assunta per via orale può causare rischi per il feto. Invece è improbabile che l'assunzione per via inalatoria (ancor più se dopo diluizione e occasionale) comporti dei rischi per lo sviluppo fetale. Cordialmente.







