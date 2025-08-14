Vinali e culturix: si possono assumere in allattamento?

In allattamento è opportuno assumere integratori specificatamente messi a punto per il periodo, solo se il medico li prescrive perché vi sono carenze particolari.

Una domanda di: Micaela
Si possono assumere integratori come vinali e culturix durante l’allattamento? In base agli ingredienti non vedo criticità, però mi dia lei un consiglio. Grazie mille


Gentile Micaela,
in allattamento sono consigliabili gli integratori specificatamente messi a punto per questo periodo, da assumere però su indicazione del medico che li prescrive quando vi sono carenze particolari. Altrimenti, è più che opportuno che la mamma che allatta si limiti a seguire un'alimentazione sana e varia, che includa tutti i nutrienti e, naturalmente, sali minerali e vitamine, di cui sono ricchi frutta e verdura. Per favorire l'equilibrio del microbiota intestinale basta questo. Per quanto riguarda vinali è sconsigliato in allattamento, come ho trovato segnato in una confezione del prodotto in compresse. In generale, durante la gravidanza e l'allattamento è bene non usare nulla di propria iniziativa, ma attenersi sempre alle indicazioni del proprio medico. Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

