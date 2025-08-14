Vinali e culturix: si possono assumere in allattamento?

Una domanda di: Micaela
Si possono assumere integratori come vinali e culturix durante l’allattamento? In base agli ingredienti non vedo criticità, però mi dia lei un consiglio. Grazie mille
Claudio Ivan Brambilla
Gentile Micaela,
in allattamento sono consigliabili gli integratori specificatamente messi a punto per questo periodo, da assumere però su indicazione del medico che li prescrive quando vi sono carenze particolari. Altrimenti, è più che opportuno che la mamma che allatta si limiti a seguire un'alimentazione sana e varia, che includa tutti i nutrienti e, naturalmente, sali minerali e vitamine, di cui sono ricchi frutta e verdura. Per favorire l'equilibrio del microbiota intestinale basta questo. Per quanto riguarda vinali è sconsigliato in allattamento, come ho trovato segnato in una confezione del prodotto in compresse. In generale, durante la gravidanza e l'allattamento è bene non usare nulla di propria iniziativa, ma attenersi sempre alle indicazioni del proprio medico. Cordialmente.
