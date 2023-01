Visita senologica sì o no al sesto mese di gravidanza?

Una domanda di: Virginia

Buongiorno dottoressa, spero di rivolgermi alla persona giusta. Sono al sesto mese di gravidanza, la settimana prossima avrei la visita senologica e vorrei un consiglio da lei se è il caso di farla oppure di rimandare a dopo il parto. La ringrazio.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Gentile Virginia,

se non ci sono problemi specifici per cui è in un percorso già stabilito prima della gravidanza che richiede controlli serrati (mi pare di capire che non è il suo caso) rimandi pure il suo primo controllo dopo la gravidanza. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto