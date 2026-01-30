Vista monocola (con miopia grave): si può partorire naturalmente?

Una domanda di: Tiziana
Ho 45 anni e all’età di 3 anni sono stata operata di cataratta congenita, senza sostituzione del cristallino. Vedo pertanto da un solo occhio, che ha anche una miopia molto marcata (-7). In vista del parto, mi è stato suggerito il taglio cesareo per evitare rischi di distacco della retina (ed eventuali problemi successivi). È un suggerimento corretto? O posso affrontare comunque un parto naturale
Grazie.
Luca Rossetti
Buongiorno Tiziana,
non c'è nessuna evidenza sulla relazione tra parto naturale e rischio di complicanze retiniche nella miopia elevata.
Quindi la scelta del miglior modo di partorire non dovrebbe tenere conto della situazione refrattiva.
Detto ciò, il mio consiglio è quello di farsi valutare scrupolosamente il fondo oculare per escludere l'esistenza di problemi retinici che, invece, potrebbero essere correlati a condizioni gravi come il distacco della retina nel miope. Con cordialità.
