Vista monocola (con miopia grave): si può partorire naturalmente?

Una domanda di: Tiziana

Ho 45 anni e all’età di 3 anni sono stata operata di cataratta congenita, senza sostituzione del cristallino. Vedo pertanto da un solo occhio, che ha anche una miopia molto marcata (-7). In vista del parto, mi è stato suggerito il taglio cesareo per evitare rischi di distacco della retina (ed eventuali problemi successivi). È un suggerimento corretto? O posso affrontare comunque un parto naturale

Grazie.

