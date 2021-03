Vitamina B12 bassa: è un fenomeno ereditario?

Una domanda di: Maria

Avrei un dubbio. Pur mangiando di tutto e anzi, spesso carne e pesce anche più del dovuto, oltre che formaggi e uova, e nonostante non beva mai alcool e non prenda farmaci, ho da sempre la vitamina b12 bassa, a volte ai limiti inferiori della norma a volte anche lievemente sotto. Ad esempio in un range di normalità compreso tra 200 e 800, io quando va bene ho 220, quando va male 150. Ho fatto in passato gli anticorpi anti cellule parietali gastriche, negativi. Ora, a me sinceramente non interessa sapere perché io sia sempre carente, nel senso che periodicamente prendo gli integratori e la vitamina sale quindi non ho interesse ad indagare ulteriormente. Mi preoccupa però sapere se questa scarsa assimilazione di b12 possa essere ereditaria ( ho letto che a volte si ha gastrite atrofica o carenza di fattore intrinseco) e se quindi dovrei far controllare i miei due figli di 1 anno e 3 anni per vedere se la loro B12 è nella norma. Grazie.



Paolo Pantanella Paolo Pantanella Sì potrebbe essere un fatto ereditario a meno che non sia stata operata all'intestino o abbia una parassitosi intestinale (che va esclusa). I figli andrebbero controllati a 6 anni, se non hanno anemia al momento. Con cordialità.