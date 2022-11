Vitamina B12 carente: può danneggiare il bambino?

Una domanda di: Sonia

Sono al settimo mese di gravidanza! Ho sempre avuto B12 bassa ma rispetto a inizio gravidanza che ero sui 300 ora sono a 125 in un range tra 180-970. Sto prendendo Donavit gravidanza! Può provocare danni al bambino questa carenza di B12? Cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, direi di non allarmarsi in quanto la vitamina B12 è certamente parte dell’integratore che ha già iniziato ad assumere. Inoltre non è così facile esserne carenti, a meno di seguire una dieta priva sia di carni che di alimenti di derivazione animale quali formaggi, latte e uova. Nel suo caso, direi che la carenza è comunque appena iniziata, dal momento che a inizio gravidanza i valori erano nella norma. Non ritengo in ogni caso che possa aver comportato degli effetti negativi sul suo bambino e nemmeno sul buon andamento della gravidanza. Direi che è bene essersene accorti, in modo da intervenire tempestivamente con l’integrazione vitaminica. Sono convinta che alla prossima tornata di esami del sangue il valore sarà già rientrato nella normalità. Le faccio i miei auguri per la gravidanza ormai avanzata: adesso viene il bello! Cordialmente.

