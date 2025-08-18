Vitamina B12: valori bassi nel terzo trimestre di gravidanza

La vitamina B12 può essere più bassa rispetto al valore desiderabile in caso di dieta vegana/vegetariana, ma le ragioni possono anche essere altre: spetta al medico curante, che conosce la sua paziente, individuarle.

Una domanda di: Federica
Sono alla 31 settimana di gravidanza e sono un po' preoccupata per gli ultimi esiti degli esami del sangue. Il ferro è leggermente salito perché sto prendendo le pastiglie, ma i valori che mi preoccupano sono la vitamina B12 bassa (117, deve essere sopra i 145 ) e i folati alti a 35 (valore medio tra 3.1 e 19.9). Devo preoccuparmi? Posso allegarle gli esiti, così li guarda? Grazie infinite.

Anna Maria Marconi
Anna Maria Marconi

Gentile signora, innanzitutto mi chiedo perché le siano stati prescritti questi esami [per caso segue una dieta vegetariana/vegana?], secondariamente che tipo di integratori stia eventualmente prendendo oltre al ferro e, terzo, se per caso non abbia una qualche patologia del sangue tipo anemia mediterranea, trombofilia o altro. Senza queste informazioni davvero non posso darle una risposta sensata. Mi dispiace. Approfitto comunque di questa sua domanda per ricordare che non è possibile dare un qualsiasi parere in assenza di informazioni che inquadrino in modo chiaro la situazione. Cari saluti.

