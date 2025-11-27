Vitamina D: cosa succede se si danno 16 gocce invece di 8?

Un dosaggio superiore a quello prescritto, se comunque non così alto da risultare tossico, non espone il bambino ad alcun rischio.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, non posso entrare nel merito delle scelte terapeutiche dei miei colleghi, quindi posso solo dirle come mi comporto io con i miei piccoli pazienti rispetto al dosaggio della vitamina D. Per i bambini di 11 anni ritengo sufficienti 4 gocce. Per quanto riguarda l'assunzione occasionale di 16 gocce, confermo che non succede nulla. Personalmente non vedo la necessità di sospendere l'assunzione per i prossimi sette giorni, ma appunto non voglio affatto entrare nel merito di un'indicazione data dalla pediatra curante. Il mio consiglio è comunque quello di chiedere ragione delle decisioni prese ai medici che appunto le predono, perché solo loro possono realmente darle risposte soddisfacenti. Con cordialità.

Una domanda di: Danila Salve, mia figlia di 11 anni assume giornalmente la vitamina D, 8 gocce di Di base al giorno. Ha iniziato ad assumerle 2 giorni fa. Nella giornata di oggi, erroneamente, forse, le è stata data una doppia dose, quindi 16 gocce. Cosa può succedere? Sono preoccupata. Ho subito avvertito la pediatra che mi ha tranquillizzata dicendomi che non succede niente ma nel dubbio di non dargliene per una settimana. Un'altra domanda: 8 gocce di di base sono troppe? Secondo l'allergologo no, secondo la pediatra sì.

Gli Specialisti Rispondono

Se, durante la gravidanza, si teme che il proprio partner sia stato contagiato dal citomegalovirus, che si trasmette anche attraverso i rapporti sessuali, può essere opportuno verificarlo attraverso un dosaggio degli anticorpi specifici. »

Gli Specialisti Rispondono

Quando si ha il dubbio che il bambino sia interessato da un disturbo del neurosviluppo è opportuno richiedere il parere di uno specialista. »

Gli Specialisti Rispondono

L'infezione alla gola dovuta a streptococco ha caratteristiche inconfondibili: mal di gola e febbre elevata, assenza di raffreddore e tosse (che invece accompagnano di norma le infezioni respiratorie virali) e, soprattutto, scomparsa della febbre a 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica. »

Gli Specialisti Rispondono

La vitamina D non serve soltanto per fissare il calcio nelle ossa, ma ha effetti sia sul sistema immunitario (potenzia le difese, come la vitamina C) sia sulla fertilità maschile e femminile. »

Gli Specialisti Rispondono

Dopo l'anno di vita si può tranquillamente offrire il latte vaccino, meglio in tazza per evitare che il bambino ne assuma troppo. »

Gli Specialisti Rispondono

La mutazione MTHFR non influisce in modo negativo sulla gravidanza e non richiede cure particolari a salvaguardia della gestazione. »