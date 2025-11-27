Vitamina D: cosa succede se si danno 16 gocce invece di 8?

Una domanda di: Danila
Salve, mia figlia di 11 anni assume giornalmente la vitamina D, 8 gocce di Di base al giorno. Ha iniziato ad assumerle 2 giorni fa. Nella giornata di oggi, erroneamente, forse, le è stata data una doppia dose, quindi 16 gocce. Cosa può succedere? Sono preoccupata. Ho subito avvertito la pediatra che mi ha tranquillizzata dicendomi che non succede niente ma nel dubbio di non dargliene per una settimana. Un'altra domanda: 8 gocce di di base sono troppe? Secondo l'allergologo no, secondo la pediatra sì.
Stefano Geraci
Gentile signora,
non posso entrare nel merito delle scelte terapeutiche dei miei colleghi, quindi posso solo dirle come mi comporto io con i miei piccoli pazienti rispetto al dosaggio della vitamina D. Per i bambini di 11 anni ritengo sufficienti 4 gocce. Per quanto riguarda l'assunzione occasionale di 16 gocce, confermo che non succede nulla. Personalmente non vedo la necessità di sospendere l'assunzione per i prossimi sette giorni, ma appunto non voglio affatto entrare nel merito di un'indicazione data dalla pediatra curante. Il mio consiglio è comunque quello di chiedere ragione delle decisioni prese ai medici che appunto le predono, perché solo loro possono realmente darle risposte soddisfacenti. Con cordialità.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto