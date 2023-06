Vitamina D in gravidanza: è pericolosa?

Una domanda di: Keisi

Io sono alla dodicesima settimana di gravidanza. La vitamina D era 16 durante la nona settimana adesso nella dodicesima è calata di 13. Il medico mi ha prescritto di prendere Dibase 10.000 ui ma ho letto che non è consigliata durante i primi 6 mesi di gravidanza perche è tossica per il feto. Che cosa dovrei fare?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Keisi, gli studi disponibili sull’uso di vitamina D in gravidanza (prevalentemente nella seconda metà) non hanno documentato un aumento dei rischi per il feto per dosi giornaliere fino a 4000 U.I. Non è chiaro dalla sua richiesta con quale frequenza (giornaliera? settimanale?) dovrebbe assumere la dose di 10.000 U.I. La concentrazione della vitamina misurata nel sangue è bassa, pertanto potrebbe essere necessario assumere una dose superiore rispetto a quanto normalmente consigliato con lo scopo di riportare questo valore alla normalità. Le consiglio di sottoporre i suoi dubbi al medico o alla ginecologa/al ginecologo. Cordiali saluti.

