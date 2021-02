Vitamina D prescritta in dosi superiori a quelle consigliate

Una domanda di: Carmen

Salve, sto per termine il primo trimestre di gravidanza, sono a 12+3 e ho

un’insufficienza di vitamina D (il valore è 16).

La ginecologa mi ha prescritto il Di Base 25000 unità, ogni 2 settimane e

dopo 4 dosaggi fare l’esame per valutare il dosaggio nel sangue.

Leggevo il foglietto illustrativo e la quantità è veramente troppa da

assumere in un giorno e che potrebbe dare gravi danni al feto! Ma la

ginecologa è sicura o si è sbagliata?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Carmen,

alcuni studi indicano che dosi giornaliere di vitamina D fino a 4.000 U.I. non sono associate a un aumento dei rischi per il feto. Nel suo caso la singola dose è superiore a questa soglia, ma la dose media giornaliera è inferiore, considerando che l’assunzione avviene una volta ogni due settimane. Inoltre, occorre considerare che la supplementazione di vitamina D va a compensare una carenza e a cercare di riportare i livelli plasmatici a quelli considerati normali.

E’ verosimile che la ginecologa ritenga opportuno lo schema di somministrazione proposto (dose alta, ogni 2 settimane) per ridurre in breve tempo la carenza della vitamina. In caso di dubbi o di timori, può valutare con lei la possibilità di uno schema che preveda una dosi inferiore a cadenza più ravvicinata. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto