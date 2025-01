Vitamina D3 e ricerca della gravidanza

Salve signora,

nei mesi invernali è frequente il riscontro di carenza di vitamina D e la si integra impiegando la sua forma inattiva ossia il colecalciferolo.

Questa vitamina (vitamina D3 per la precisione) deve essere attivata a livello del rene (che la trasforma in di-idrossi-colecalciferolo o calcitriolo), mettendo quindi l’organismo al riparo da un eccesso di vitamina D (condizione davvero rara in letteratura medica).

Teniamo comunque presente che il calcitriolo viene prodotto anche a livello della placenta e che l’abilità del feto di produrre il calcitriolo sembra giocare un ruolo nel trasferimento di calcio a livello placentare.

Se volesse approfondire il tema, ho trovato interessante questo sito dell’Istituto Superiore di Sanità:

https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/v/vitamina-d?width=wide#sicurezza-effetti-indesiderati-e-interazioni-con-i-farmaci

Rispetto alle sue molte domande ritengo che un dosaggio di 25.000 unità ogni 15 giorni possa essere eccessivo, avrei proposto 25.000 unità 1 volta al mese almeno fino alla stagione estiva (con la luce solare abbiamo meno carenza di questa vitamina di solito) oppure un’integrazione compresa tra 600 e 1000 unità al giorno. Se invece assume Chirofert plus, dato che contiene 50 microgrammi di vitamina D3, arriva a 2000 unità al giorno di integrazione, quindi 60.000 unità al mese se la prende quotidianamente. Temo che assumere Chirofert e Chirofert plus a giorni alterni comporti una spesa considerevole.

Sarei più propensa a mantenere separata la terapia con vitamina D3 mensile (1 fiala da 25.000) oppure 3 volte al mese (esiste anche il dosaggio da 10.000 unità per le fiale di vitamina D3).

Rispetto alla ricerca della gravidanza, può essere molto utile a mio parere imparare a riconoscere i segnali della sua fertilità mediante l’apprendimento dei metodi naturali (metodo Billings o sintotermico tipo CAMEN o Roetzer). Sono metodi ormai validati a livello scientifico, l’insegnamento solitamente è gratuito, non richiedono la presenza di cicli mestruali regolari ma sono applicabili in tutti i tipi di ciclo, possono essere impiegati sia per ricercare che per rinviare il concepimento…direi che vale la pena di conoscerli!

Spero di averle risposto, rimango a sua disposizione se avesse bisogno di ulteriori chiarimenti, cordialmente.