Vitamine B e paure

Una domanda di: Valentina

Allatto un bimbo che attualmente ha 4 mesi. A causa di un

deficit di vitamina b12 ho dovuto assumere sia in gravidanza che in

allattamento alcune compresse di neuraben. Ne ho assunte 2 alla settimana in

gravidanza per un breve periodo (qualche settimana ) e durante l’ allattamento ho ripetuto il ciclo, assumendo 2 neuraben alla settiamana per

circa due mesi. La vitamina b12 è ora nella norma ma in compenso la vitamina

b6 che ho dosato per scrupolo è sopra la norma. Non ricordo sinceramente di

quanto, non mi sembra di molto ma comunque fuori dai range. Questo eccesso

lieve di b6 può essere dannoso per il bimbo dato che allatto? Ho smesso

neuraben ovviamente. Grazie.

In gravidanza l avevo dosata solo una volta la b6 ed era in eccesso ma di

pochissimo. Il bimbo può aver avuto danni?

Preciso che la b1 ( contenuta anche essa nel neuraben ) è sempre stata nella

norma sia prima sia dopo la cura con neuraben.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Valentina,

se – come riferito – il valore di vitamina B6 è solo leggermente al di sopra dell’intervallo di normalità, non ci sono particolari motivi per ritenere che il bambino possa essere stato esposto a un maggior rischio di effetti indesiderati.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto