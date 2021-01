Voglia di terzo figlio dopo due cesarei

Una domanda di: Stefania

Salve dottoressa, sono mamma di Jennifer di quasi 9 anni e di Sophie di quasi otto

mesi. Ho fatto due cesari il primo d’urgenza perché non si apriva l’utero

mentre il secondo è stato programmato ed è andato tutto bene. Ho 34 anni e mio marito 46:

potrei affrontare subito un’altra gravidanza? Non voglio aspettare perché

siamo abbastanza grandi. La ringrazio.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, non so cosa le abbiano detto a proposito della terza gravidanza i miei colleghi in ospedale. Io posso dirle che sarebbe più prudente attendere che Sophie abbia 12-15 mesi per intraprendere la ricerca del terzo figlio. È vero che poi la gravidanza dura 9 mesi e quindi al momento del parto successivo saranno trascorsi circa 2 anni, tuttavia si tratta di attendere ancora pochi mesi (la primavera o meglio ancora l’estate)…vedrà che anche alla sua età (molto giovane peraltro!) viste le due gravidanze pregresse, la cicogna non si farà attendere a lungo.

Le ricordo in ogni caso di assumere acido folico (1 compressa da 400 microgrammi al giorno lontana da the e latticini) da quando iniziate la ricerca della gravidanza e almeno per tutto il primo trimestre.

Resto a disposizione se desidera, cordialmente.



