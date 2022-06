Voglio il quinto figlio, ma le gravidanze si interrompono …

Una domanda di: Mia

Premetto che ho già 4 bimbi. A febbraio ho avuto una “biochimica” (interruzione della gravidanza prima che la stessa potesse essere visualizzata con l’ecografia, n.d.r.) e subito abbiamo riprovato. Ultima mestruazione il 21/05/2022, test positivo il 13/06, felicissima il 14/06 faccio il dosaggio delle beta che è a 15,02 inizio a preoccuparmi, il 17/06 le beta sono a 13,82 con perdite marroncine: di nuovo una biochimica: volevo sapere come mai due biochimiche ravvicinate? Può dipendere da me visto che ho emoglobina, ematocrito, ferro, ferro totale ed emoglobina A2 bassi. Non so che pensare, ma ogni volta è una delusione.





Gentile signora,

il valore dell’ormone beta-hCG sono molto bassi tanto che se avesse eseguito il test tradizionale sulle urine sarebbe stato negativo. In effetti, non è particolarmente utile continuare a ripetere il dosaggio del beta-hCG: per sapere se una gravidanza è iniziata basta fare il test casalingo sulle urine. Non rinunci al suo progetto ma

avendo gia 4 gravidanze portate a termine (e quattro figli da accudire) dia il giusto peso a tale percorso, nel senso che la invito a non farsi prendere dallo sconforto se non dovesse realizzarsi il suo sogno del quinto figlio. Non mi riferisce quanti anni ha, ma questo è un dato molto importante quando si parla di fertilità femminile perch in età matura gli ovociti possono essere imperfetti.In ogni caso, le consiglio di sottoporsi aun controllo dal ginecologo il quale potrà eglio di me valutare la sua condizione. Le raccomando di assumere acido folico, nella dose di 400 microgrammi al giorno, ogni giorno per tutto il periodo della ricerca della gravidanza e almeno fino alla fine del primo trimestre (se la gravidanza dovesse iniziare ed evolvere, ovviamente!). Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Tanti cari saluti.



