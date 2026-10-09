Voglio un figlio ma ho 48 anni: impossibile?

Una domanda di: Teresa Ho 48 anni e desidero tanto avere un bimbo ma so che a questa età è molto difficile. Posso sperarci? Ho ancora il ciclo regolare. Grazie.



Alessandro Bulfoni Alessandro Bulfoni

Gentile signora,

sì certo, potrebbe essere possibile tuttavia dobbiamo ricordarci che a 48 anni la fertilità è davvero molto bassa. In età così matura gli ovociti disponibili sono scarsi e anche ammesso che il concepimento avvenga il rischio che la gravidanza non evolva è alto. Meglio eseguire i dosaggi ormonali, tra il 3° e il 5° giorno del ciclo, che ci fornirebbero dati sulla fertilità, in particolare sulla riserva ovarica. Se quest’ultima non fosse soddisfacente si potrebbe anche pensare di rivolgersi a un centro per la procreazione medicalmente assistita, per valutare la possibilità di ricorrervi.

Non bisogna dimenticare che la gravidanza in questa fascia d'età potrebbe essere caratterizzata da un maggior rischio di patologie materne e di anomalie cromosomiche del bambini e anche questo aspetto va seguito con attenzione. Cari saluti.





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