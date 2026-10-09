Voglio un figlio ma ho 48 anni: impossibile?

Sia pure un'eventualità molto rara, non è impossibile avviare una gravidanza a 48 anni. Per sapere se potrebbe accadere è necessario prima di tutto valutare la riserva ovarica.
Una domanda di: Teresa Ho 48 anni e desidero tanto avere un bimbo ma so che a questa età è molto difficile. Posso sperarci? Ho ancora il ciclo regolare. Grazie.
Alessandro Bulfoni
Gentile signora,
sì certo, potrebbe essere possibile tuttavia dobbiamo ricordarci che a 48 anni la fertilità è davvero molto bassa. In età così matura gli ovociti disponibili sono scarsi e anche ammesso che il concepimento avvenga il rischio che la gravidanza non evolva è alto. Meglio eseguire i dosaggi ormonali, tra il 3° e il 5° giorno del ciclo, che ci fornirebbero dati sulla fertilità, in particolare sulla riserva ovarica. Se quest’ultima non fosse soddisfacente si potrebbe anche pensare di rivolgersi a un centro per la procreazione medicalmente assistita, per valutare la possibilità di ricorrervi.
Non bisogna dimenticare che la gravidanza in questa fascia d'età potrebbe essere caratterizzata da un maggior rischio di patologie materne e di anomalie cromosomiche del bambini e anche questo aspetto va seguito con attenzione. Cari saluti.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
Se il seme e gli ovociti sono di ottima qualità, anche a 47 anni è possibile concepire naturalmente e anche avere una gravidanza con un buon decorso, di cui si può avere conferma solo col trascorrere dei giorni. »
Non sorprende che un bambino abbia bisogno di un po' di tempo per adattarsi alla novità rappresentata dalla scuola materna, quindi la cosa migliore da fare è avere pazienza nella certezza che ogni singola regressione dei primi giorni si risolverà in modo spontaneo. »
Assumere del salmone avariato può esporre a conseguenze anche molto serie, tuttavia è realmente difficile non accorgersi dell'alterazione perché il pesce andato a male ha sia l'aspetto sia il sapore significativamente alterati. »
Le informazioni contenute nel sito BimbiSanieBelli.it hanno uno scopo puramente informativo e non possono in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto tra paziente e medico curante né possono costituire una formulazione di diagnosi o prescrizione di farmaci o trattamenti. E’ sempre opportuno consultare il proprio medico curante e/o gli specialisti riguardo indicazioni su assunzione dei farmaci o dubbi e quesiti. Leggi il Disclaimer