Voglio un figlio ma ho 48 anni: impossibile?

A cura di Alessandro Bulfoni - Dottore specialista in Ginecologia Pubblicato il 09/10/2026 Aggiornato il 09/10/2026

Sia pure un'eventualità molto rara, non è impossibile avviare una gravidanza a 48 anni. Per sapere se potrebbe accadere è necessario prima di tutto valutare la riserva ovarica.

Una domanda di: Teresa
Ho 48 anni e desidero tanto avere un bimbo ma so che a questa età è molto difficile. Posso sperarci? Ho ancora il ciclo regolare. Grazie.

Alessandro Bulfoni
Alessandro Bulfoni

Gentile signora,
sì certo, potrebbe essere possibile tuttavia dobbiamo ricordarci che a 48 anni la fertilità è davvero molto bassa. In età così matura gli ovociti disponibili sono scarsi e anche ammesso che il concepimento avvenga il rischio che la gravidanza non evolva è alto. Meglio eseguire i dosaggi ormonali, tra il 3° e il 5° giorno del ciclo, che ci fornirebbero dati sulla fertilità, in particolare sulla riserva ovarica. Se quest’ultima non fosse soddisfacente si potrebbe anche pensare di rivolgersi a un centro per la procreazione medicalmente assistita, per valutare la possibilità di ricorrervi.
Non bisogna dimenticare che la gravidanza in questa fascia d'età potrebbe essere caratterizzata da un maggior rischio di patologie materne e di anomalie cromosomiche del bambini e anche questo aspetto va seguito con attenzione. Cari saluti.

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