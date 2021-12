Vomito che non passa neppure nel terzo trimestre

Una domanda di: Sonia

Buongiorno dottoressa, la disturbo per chiederle un parere.

Sono alla 32 esima settimana e continuo a vomitare.

Nuperal lo prendo ormai da 4 mesi e non mi aiuta per niente…

Dato che ho questi episodi di vomito ricorrente posso prendere Plasil e

Biochetasi per calmare iperemesi?

La ringrazio molto.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, che fatica arrivare a 32 settimane continuando a vomitare!

Mi sorge il dubbio che possano esserci delle patologie sottostanti da indagare meglio…ad esempio il funzionamento della sua tiroide oppure la presenza di Helicobacter pylori a livello gastrico.

Anche il fatto che nemmeno il Nuperal sia stato per lei risolutivo mi pare sospetto.

In ogni caso, sia il Plasil che il Biochetasi sono compatibili in gravidanza e quindi si può valutare di assumerli in alternativa al Nuperal o, se ancora non trovasse il beneficio sperato, in associazione.

Concludo facendo presente che la nausea in gravidanza assomiglia molto al mal d’auto e che possono essere di aiuto anche gli appositi braccialetti dotati di un piccolo rilevo al polso, che sfruttano un punto preciso noto anche in agopuntura.

Speriamo lei possa finalmente trovare sollievo con questi rimedi, per godersi queste ultime settimane di gravidanza…tra poco viene il bello!

Molto cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto