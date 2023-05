Vomito dopo aver preso la pillola: è possibile che inizi una gravidanza?

Una domanda di: Alessia

Assumo la pillola Jadiza da qualche anno, sabato, il 13° giorno d’assunzione, ho assunto la pillola intorno alle 23, (solitamente la prendo verso le 21:30/22), poi ho vomitato per colpa dell’alcol. Alle 8:30 di mattina (quindi in teoria prima delle 12 ore) ho preso una nuova pillola; è successo però che qualche ora dopo, verso le 14 ho vomitato

nuovamente. Domenica ho preso la pillola alle 21:45 come di consueto e dopo un paio d’ore ho avuto un rapporto non protetto.

Volevo chiedere se ci sono rischi che la pillola di sabato non sia stata assorbita e di conseguenza essere stata a rischio nel rapporto di domenica.

Sono una ragazza molto ansiosa e mi sto un po’ preoccupando.

Grazie mille!





Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

In base alla tempistica che mi dà, la pillola dovrebbe avere mantenuto il suo effetto ma nessuna certezza assoluta. In casi simili può essere opportuno assumere il contraccettivo d’emergenza Ellaone, entro massimo 5 giorni, poi per due settimane si deve usare il preservativo.

In generale quando le accade qualcosa su cui ha dubbi, usi in associazione alla pillola il preservativo. Per evitare poi problemi legati a vomito o dimenticanze invece che la pillola potrebbe usare cerotto o anello vaginale. Con cordialità.

