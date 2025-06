Vomito dopo sette ore dall’assunzione della pillola

Una domanda di: Viktoria

Ieri sera ho preso la pillola come sempre alle 19.00 precise, verso le 20,30 ho mangiato un po’ troppo e alle (23,55 ho avuto un episodio di vomito importante), ho vomitato tutta la cena. Essendo in viaggio e superate le 4 ore di rischio, non ho preso la pillola di scorta, (ieri ero all’ultimo giorno della 2 settimana di assunzione del blister, dopo 7 mesi di assunzione della pillola). Ho avuto dei rapporti non protetti con coito interrotto due giorni fa.

Ora però ho questo dubbio che mi preoccupa perche effettivamente ho vomitato tutta la cena e quindi anche la pillola delle 19? Posso stare tranquilla o devo fare qualcosa?

Grazie mille.