Vomito e nausea che continuano anche nel secondo trimestre

Una domanda di: Claudia

Sono alla 25^ settimana di gravidanza (24+1). Fin dal primo mese ho sofferto molto di nausea e vomito intenso, situazione migliorata notevolmente con alcune sedute di agopuntura e dosaggio di 4 compresse di Nuperal al giorno. Nel corso delle ultime settimane ho diminuito in modo graduale l’assunzione di Nuperal e sono arrivata a prenderne 2 la sera. I problemi di nausea erano infatti poco frequenti e leggeri. La ginecologa mi ha poi consigliato di sospenderlo del tutto. Così ho fatto, ma la prima sera che non ho preso Nuperal ho avuto tutto il giorno nausea più o meno intensa a intervalli, con difficoltà a mangiare e bere. Il mio problema principale è che se inizio a vomitare poi continuo per tante ore (fino a 12 ore) con episodi intensi. Vorrei chiedere gentilmente se vale la pena interrompere del tutto la terapia e soffrire di nausea più o meno intensa e probabile vomito intenso, o se continuare ad assumere ancora Nuperal almeno la sera. La ginecologa mi consiglia di vedere come procede senza terapia ma temo di risentirne parecchio. Grazie dell’attenzione, cordiali saluti.



Cristina Maggioni Cristina Maggioni

Cara Claudia, Nuperal contiene due principi attivi chiamati: “doxilamina succinato” e “piridossina cloridrato”. Doxilamina succinato appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati “antiistaminici”. La piridossina è nota anche come vitamina B6. Entrambi sono autorizzati in gravidanza, gli antiistaminici inducono lieve sonnolenza. Se vuole continuarea usarli, può farlo. Tuttavia, lei non dice nulla della sua condizione di salute generale, più precisamente andrebbero esclusi problemi alla tiroide o al fegato (per esempio, presenza di sabbiolina nella colicisti). Infine una volta si diceva che la nausea era un modo semplice per esprimere un no alla gravidanza, oggi sappiamo che ci sono tante cause, ma l’idea che a livello inconscio vomitare sia un modo per allontanare da sé la gravidanza potrebbe avere un fondo di verità. Questo potrebbe valere soprattutto quando il vomito si protrae oltre il primo trimestre, quando di norma dovrebbe scomparire insieme alla nausea. Non posso sapere se lei si può riconoscere in questa situazione, più comune di quanto si potrebbe pensare e di cui non c’è certo da colpevolizzarsi. Da esperta di piante posso consigliare lo zenzero, molto efficace contro nausea e vomito. Lo può succhiare a fettine, usando quello fresco, oppure può ricorrere a quello essiccato (senza zuccheri aggiunti) o, ancora, alle compresse. Anche l’agopuntura sembra utile e, avolte, i braccialetti antinausea che si indossano contro il mal d’auto. Cordialmente.

