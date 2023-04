Vomito in un bimbo di tre anni: colpa del freddo?

Una domanda di: Federica

Mio figlio di 3 anni ha iniziato due giorni fa a vomitare, dopo cena la prima volta, poi alle 4 di mattina del giorno seguente e alle 22 dello stesso giorno. Durante il gg è normale, non ha dolori, febbre, va di corpo regolarmente Non capiamo il perché: può essere un colpo di freddo? La ringrazio.



Cara signora, no non è il freddo il responsabile di quegli episodi di vomito, ma una delle tante infezioni virale che, specie quest’anno, stanno circolando e falcidiando le scolaresche. E’ vero che durante la stagione fredda sono molto di più le infezioni respiratorie, ma non mancano nemmeno le intestinali (in questo momento -sic!- ho due dei miei sei nipoti con il vomito, sic!). Comunque sia, il freddo non ha mai colpa se non indirettamente in quanto il freddo fa stare più persone, e per più tempo, a stretto contatto in ambienti chiusi e questo permette un più facile contagio. Per il suo bambino stia pertanto tranquilla, forse già oggi sarà guarito, o al massimo farà una scarica di diarrea. Con cordialità.

