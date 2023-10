Vomito, mal di testa, mal di pancia in seguito a rapporti sessuali

Una domanda di: Cristina

Buon giorno. Io non ho mai avuto mestruazioni che durassero 4 giorni, di solito durano 7 giorni e sono abbondanti. Ma da quando ho avuto due rapporti non protetti e non vicini ho avuto queste macchie di sangue che non so definire: mestruazioni o no ? Sono durate 4 giorni e il sangue era scarso e nei giorni successivi ho avuto vomito e mal ditesta e dolori alla pancia tipo quando arrivano le mestruazioni, ma non avevo niente, da cosa possono dipendere questi sintomi? Con le mie due bambine non era mai successo. Mi può spiegare se è opportuno fare delle visite o se ttto è dovuto solo a stress e stanchezza?



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora,

vomito, mal di testa e dolori alla pancia sono i sintomi tipici dell’influenza intestinale che in questi giorni sta colpendo migliaia di persone. Dubito fortemente che siano legati al rapporto sessuale che lei ha descritto con dovizia di particolari (al riguardo, la redazione ha eliminato i passaggi troppo esplici perché la nostra testata editoriale è rivolta a genitori ed educatori). Non so dirle se il sanguinamento sia dovuto alle mestruazioni o no perché non è chiaro se si è verificato in concomitanza

della data in cui le mestruazioni si sarebbero dovute presentare. Non ho capito il riferimento alle due bambine (lei scrive che con le sue bambine non era mai successo ma non ho compreso cosa). Non mi dice quanti anni ha quindi non posso neppure ipotizzare, per esempio, un’irregolarità legata alla premenopausa. Comunque sia, se le mestruazioni

alla data presunta non dovessero presentarsi e lei fosse ancora in età fertile (non più di 45 anni) faccia il test di gravidanza. Se negativo e l’irregolarità dovesse continuare, magari con un sanguinamento abbondante che si protrae per giorni, senz’altro deve farsi vedere da un ginecologo.

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto