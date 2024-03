Vomito notturno in seguito a una gastroenterite in un bimbo di tre anni

Una domanda di: Elena

Il mio bimbo di 3 anni e mezzo, una settimana fa ha preso il virus gastrointestinale….di giorno tutto ok, è vivace ed è tutto normale, ma ancora adesso a distanza di una settimana ogni notte vomita, sono molto preoccupata. La febbre non è presente. Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Cara signora,

è possibile che un virus intetsinale dia un’infezione con decorso lungo, caratterizzato proprio da episodi di vomito nei momenti in cui diminuisce la reattività dell’organismo, come appunto accade durante il sonno. Il fatto che il suo bambino vomiti solo di notte è senza dubbio meno grave di quanto sarebbe se gli episodi si ripetessero nell’arco di tutte le 24 ore. Tenderei a mantenere la sera un’alimentazione leggera e facilmente digeribile, aspetterei a preoccuparmi salvo il caso in cui gli episodi diventassero più frequenti anziché diminuire come ci aspettiamo succeda. Provi a pazientare ancora qualche giorno, ma se la situazione non dovesse migliorare dovrà sentire il suo pediatra. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

