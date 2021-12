Vorrei ingrassare: che faccio?

Una domanda di: Silvia

Ho partorito a giugno dello scorso anno. Sono sempre stata molto magra di costituzione, anche se ho sempre mangiato di tutto senza farmi problemi: pesavo 51,5, massimo 52 kg. In gravidanza ho preso 13,5 kg. Tornata a casa dopo il parto, nevesavo già solo più 57. Ho allattato per 17 mesi e mezzo, ad oggi mi ritrovo a pesare 49 kg. Sul mio fisico si notano questi 2 kg in meno, come posso fare per recuperarli? Mangio bene, ad ogni pasto carboidrati, proteine, verdure, frutta e dolci. Grazie.



Chiara Boscaro Chiara Boscaro

Gentile lettrice, La ringrazio per il Suo quesito, dovrei conoscere meglio le Sue abitudini alimentari per aiutarLa al meglio ma posso darLe alcuni consigli. Per recuperare i chili persi Le consiglio di iniziare a valutare la colazione, consuma opportunamente dei latticini (es. latte parzialmente scremato o yogurt intero bianco) con dei carboidrati complessi (almeno 3-4 fette biscottate con con miele o confettura, una fetta di torta fatta in casa) della frutta fresca e della frutta secca o disidratata? Inoltre Le consiglio di aumentare le porzioni delle fonti di carboidrati, proteine e grassi presenti ad ogni pasto. Diversifichi la tipologia dei primi e dei secondi piatti, alternando nei 14 pasti carne, pesce, uova, formaggi, affettati, legumi e mescoli bene le verdure all’olio extravergine di oliva, che regala acidi grassi monoinsaturi e calorie in modo semplice. Non mi dice se consuma spuntini nell’arco della giornata, cerchi di introdurre a metà mattina almeno un’altra porzione di frutta fresca con qualche noce o uno yogurt con dei cereali, nel pomeriggio del pane tostato con scaglie di parmigiano o prosciutto cotto o hummus di ceci o burro di arachidi 100% con una spremuta di arancia. Nel dopocena qualche quadretto di cioccolato fondente con una tisana. Eviti di esagerare con l’attività fisica aerobica ma si mantenga attiva, aggiungendo magari esercizi di tonificazione muscolare. Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto