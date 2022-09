Vorrei un bambino, ma le mestruazioni sono cambiate

Una domanda di: Chiara

Scrivo per avere un parere in merito a piccoli disturbi che sto avendo da quando l’ultima mestruazione è terminata. Premetto che sto cercando una gravidanza ma da giugno il ciclo si è ridotto in termini di quantità e durata. Ho sempre avuto una mestruazione abbondante di 4/5 giorni, adesso si è ridotta alla durata di 2 giorni. Inoltre dalla fine dell’ultima mestruazione sono comparsi piccoli disturbi che non avevo mai avuto come: stanchezza, irritabilità, dolore alle articolazioni, dolore nella zona lombare e al fianco sinistro, ovaie che tirano, sensibilità dentale, formicolio alle braccia durante la notte e a volte ho un senso di affanno e respiro corto. Ho fatto 2 test precedentemente ma con esito negativo. Ho anche fatto un’ecografia pelvica ma è risultato tutto regolare. Da cosa potrebbe dipendere questo cambiamento del ciclo mestruale e questi sintomi che ho da qualche giorno?



Cara signora, i sintomi che riferisce possono essere dovuti a una moltitudine di cause, tra cui anche l’infezione CoVid-19. Indovinare quale tra le tante possa essere richiederebbe doti da preveggente che io purtroppo non possiedo. Per quanto riguarda l’irregolarità mestruale, lei non mi dà alcuna delle informazioni irrinunciabili per formulare ipotesi sui cambiamenti che riferisce. Non mi dice quanti anni ha né se il suo peso è nella norma oppure se negli ultimi mesi è aumentato di molto (o, al contrario, diminuito in modo significativo). Comunque sia, in casi come il suo effettuerei le analisi complete del sangue, includendo i dosaggi ormonali che valutano la funzionalità della tiroide e l’assetto degli ormoni sessuali: i risultati faranno luce sulla situazione. Questo ovviamente se già non sono stati eseguiti. Le ricordo di assumere acido folico, compresse da 400 microgrammi al giorno tutti i giorni, per l’intero periodo della ricerca della gravidanza fino almeno al termine del primo trimestre. Serve per prevenire una grave malformazione nel bambino: la spina bifida.

