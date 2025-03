VCP diminuito in 36ma settimana: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Carlotta Sono alla 36+3 ho avuto oggi la visita ecografica e ho un valore della biometria che non comprendo la misura del VCP (diametro ventricoli cerebrali posteriori n.d.r.): è 1.9 mentre alla 31 + 3 era 4.7. Non capisco se è normale che questo valore sia diminuito.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Carlotta,

sì, in linea generale è normale che la misura dei ventricoli cerebrali del feto diminuisca con il progredire della gravidanza. Si tratta proprio dell'unica misura che diminuisce anziché aumentare perché la quantità di liquor cefalo-rachidiano all'interno dei ventricoli cerebrali decresce.

Comunque se ha dei dubbi su quanto rilevato con l'ecografia le consiglio di parlarne con il medico che ha effettuato l'esame: è questa una buona regola da seguire, perché nessuno più di chi esegue l'ecografia può sciogliere qualunque dubbio. Cordialmente.







Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto