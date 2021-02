Yogurt a un bimbo di 11 mesi: si può offrire?

Una domanda di: Maria Teresa

Ho un bimbo di 11 mesi. Volevo sapere se posso integrare nell’alimentazione lo yogurt, naturale o alla frutta? Potrebbe comportare delle allergie? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

non c’è alcun problema nell’inserire lo yogurt nell’alimentazione del bambino a 11 mesi; di fatto già dai 7 mesi avrebbe potuto proporre lo yogurt sia naturale sia alla frutta, non avendo paura di allergie a patto di non avere un bambino con allergia a proteine del latte vaccino. In questo caso e solo in questo l’introduzione di alimenti contenenti latte deve avvenire sotto controllo medico e a dosi crescenti. Per la frutta nulla vieta a 11 mesi di inserirla nello yogurt, fresca e di stagione parzialmente frullata o a pezzetti morbidi e friabili. Con cordialità.



