Zanzare: come difendo la mia piccolina?

La zanzariera è il presidio più indicato per proteggere una neonata dalle punture di questi insettini molesti.

Gentile signora, la zanzariera è in realtà il presidio più indicato perché non espone a nessun effetto collaterale a differenza di quanto potrebbero fare i prodotti da applicare sulla pelle. Comunque se proprio deve usare qualcosa vada su quelli a base di geranio, lavanda, limone, senza conservanti. Cioè repellenti che contengono principi attivi naturali, meglio se destinati ai bambini. Eviti comunque il contatto con gli occhi. Può essere consigliabile anziché porli sulla pelle versarne qualche goccia ai bordi della tutina o del body. Con cordialità.

Una domanda di: Rebecca La mia bimba ha 15 giorni e nonostante le zanzariere in casa e sulla carrozzina è capitato che venisse punta. Ci sono pericoli? Non ha manifestato reazioni allergiche né nulla, solo il classico puntino della zanzara. Cosa si potrebbe usare per evitare ulteriormente? Grazie.

