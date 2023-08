Zoely contro l’acne?

Una domanda di: Marina

Salve, ho 20 anni e per tutta l’adolescenza ho avuto un’acne leggera su viso, torace, spalle e schiena, solo negli ultimi due anni la situazione è leggermente migliorata ma non completamente risolta.

Vorrei iniziare ad assumere la pillola anticoncezionale e mi è stata data la Zoely.

Vorrei sapere se l’assunzione di questa pillola potrebbe peggiorare l’acne o se esiste una pillola maggiormente indicata per migliorare

l’acne. Grazie.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton

Gentile Marina,

Zoely non è una pillola ad elevata efficacia per l’acne ed è vero che tra gli effetti indesiderati riportati nel foglietto illustrativo c’è anche l’acne. Tuttavia in genere è ben tollerata per cui vale la pena provare e, nel caso non funzionasse, dopo 3-4 cicli può passare a una pillola più attiva, che meglio riesca a controllare il suo problema. Ne dovrà comunque discutere con il suo medico. Cordialmente.

