Zolpidem: si può assumere mentre si allatta?

Buongiorno dottoressa, ho una bimba di 4 mesi che sto allattando al seno per circa l’80% del fabbisogno. Devo sostenere fra 10 giorni un importante esame e l’ansia mi causa insonnia, posso prendere Zolpidem e continuare con l’allattamento?



Salve cara signora, mi pare di capire che l’assunzione di Zolpidem nel suo caso sarà limitata alla circostanza dell’esame e quindi si tratterà di pochi giorni. Sarebbe stato diverso se lei avesse sofferto di un vero e proprio disturbo d’ansia: le avrei consigliato una valutazione con lo psichiatra per eventuale terapia mirata con ansiolitici. Inoltre noi sappiamo che meno dello 0.02% dello Zolpidem che si assume, andrà a finire nel latte materno. Si tratta quindi di una percentuale davvero infinitesima e infatti l’Accademia Americana dei Pediatri ha incluso lo Zolpidem tra i farmaci sicuri durante l’allattamento al seno. Mi sento quindi di confermarle che è possibile utilizzarlo in allattamento, specie se per un periodo molto circoscritto. Resto a disposizione se desidera, cordialmente.

