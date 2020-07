Diego Luigi è il bimbo del giorno

Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

In base alle nuove disposizioni sulla privacy e sul diritto d’autore NON possiamo pubblicare immagini prive di questa documentazione.

Gli Specialisti Rispondono

Una cosa è certa: il Sars-CoV-2 non nuota libero nell'acqua delle piscine, per cui i bambini possono fare i bagni in piena sicurezza. »

Gli Specialisti Rispondono

La gravidanza è un processo in divenire: almeno nelle prime settimane non si dovrebbero trarre conclusioni su come si sta evolvendo, semplicemente in base a una piccola perdita di sangue. »

Gli Specialisti Rispondono

Molti chili di troppo interferiscono sull'attività delle ovaie, a volte al punto da causare la formazione di ovociti difettosi, che non possono essere fecondati. »