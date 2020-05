Diletta è la bimba del giorno

Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

In base alle nuove disposizioni sulla privacy e sul diritto d’autore NON possiamo pubblicare immagini prive di questa documentazione.

Gli Specialisti Rispondono

A un bambino di 11 mesi di vita, che vorrebbe assumere maggiori quantità di cibo rispetto al fabbisogno, si possono proporre piccoli pezzi di verdure bollite da afferrare e portare alla bocca senza aiuto. »

Gli Specialisti Rispondono

La maternità anticipata in quanto a rischio garantisce alla donna diritti maggiori rispetto a quelli concessi dal congedo parentale. »

Gli Specialisti Rispondono

Ogni reparto di maternità organizza in modo autonomo le procedure da seguire in sala parto alla luce dell'emergenza coronavirus. Per sapere che cosa ci si deve aspettare è opportuno chiamare l'ospedale in cui si è deciso di far nascere il bambino. »