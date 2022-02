Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

In base alle nuove disposizioni sulla privacy e sul diritto d’autore NON possiamo pubblicare immagini prive di questa documentazione.

Gli Specialisti Rispondono

Purtroppo se la natura stabilisce che una gravidanza non debba proseguire, non c'è nulla che si possa fare per impedire che si interrompa. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è così automatico che l'arrivo della prima mestruazione segni la fine della crescita in altezza. »

Gli Specialisti Rispondono

A oggi non è ancora stato stabilito quale valore relativo agli anticorpi assicuri una copertura tale da consentire di rimandare (o, peggio, evitare) la vaccinazione. »