Giovanni è il bimbo del giorno

Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

In base alle nuove disposizioni sulla privacy e sul diritto d’autore NON possiamo pubblicare immagini prive di questa documentazione.

Gli Specialisti Rispondono

Se il rapporto con l'evacuazione è complicato, prima di pensare a ragioni psicologiche si deve escludere che il bambino provi fastidio o dolore. »

Gli Specialisti Rispondono

In questo momento tutte le operazioni chirurgiche non urgenti sono state rinviate: occorre dunque avere pazienza, confidando in una pronta risoluzione dell'emergenza. »

Gli Specialisti Rispondono

Per essere immesso sul mercato un vaccino deve soddisfare precisi standard di efficacia e sicurezza, in assenza dei quali non viene autorizzato. »