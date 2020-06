Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

Gli Specialisti Rispondono

Non è una buona idea far saltare il bambino tenendolo sotto le ascelle: molto meglio lasciarlo libero a terra, in attesa che impari a gattonare. »

Gli Specialisti Rispondono

I bambini non sono robot: non ci si può aspettare che basti impartire una semplice dritta per ottenere i comportamenti desiderati. »

Gli Specialisti Rispondono

L'età anagrafica condiziona fortemente la possibilità di concepire. Ma non solo: altri fattori entrano in gioco e tra questi c'è il peso corporeo. »