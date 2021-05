Mirko è il bimbo del giorno

Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

In base alle nuove disposizioni sulla privacy e sul diritto d’autore NON possiamo pubblicare immagini prive di questa documentazione.

Gli Specialisti Rispondono

I 12 anni possono essere un'età complicata, ma la pazienza unita a un ascolto attento e affettuoso possono aiutare a fronteggiarli senza troppi scossoni. »

Gli Specialisti Rispondono

I fibromi in sé non costituiscono un pericolo per il bambino in utero, tuttavia è importante tenerli monitorati. »

Gli Specialisti Rispondono

Fare un'ecografia troppo presto (prima della settima settimana) non serve a nulla e, in più, è causa di grandi spaventi che ci si potrebbe risparmiare se solo si avesse un po' di pazienza. »