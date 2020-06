Rodolfo è il bimbo del giorno

Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

Gli Specialisti Rispondono

Se ci si dimentica di assumere il contraccettivo orale, basta prenderlo entro 12 ore dall'abituale per non correre rischi. »

I bambini non sono robot: non ci si può aspettare che basti impartire una semplice dritta per ottenere i comportamenti desiderati. »

L'età anagrafica condiziona fortemente la possibilità di concepire. Ma non solo: altri fattori entrano in gioco e tra questi c'è il peso corporeo. »