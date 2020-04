Salvatore è il bimbo del giorno

Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

In base alle nuove disposizioni sulla privacy e sul diritto d’autore NON possiamo pubblicare immagini prive di questa documentazione.

Gli Specialisti Rispondono

I pediatri incoraggiano uno svezzamento meno tradizionale, tuttavia le mamme che desiderano cominciare con le classiche prime pappe possono tranquillamente optare per questa possibilità. »

Gli Specialisti Rispondono

A fronte di frequenti risvegli notturni in una bimba allattata al seno, si deve prima di tutto accertare che la quantità di latte assunta nell'arco dela giornata sia adeguata al suo fabbisogno. »

Gli Specialisti Rispondono

Per essere immesso sul mercato un vaccino deve soddisfare precisi standard di efficacia e sicurezza, in assenza dei quali non viene autorizzato. »