Scarlet è la bimba del giorno

Vuoi pubblicare la foto del tuo bambino? Leggi qui come fare...

In base alle nuove disposizioni sulla privacy e sul diritto d’autore NON possiamo pubblicare immagini prive di questa documentazione.

Gli Specialisti Rispondono

La vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse è raccomandata a tutte le donne che aspettano un bambino, per i grandi vantaggi che comporta a fronte di zero rischi. »

Gli Specialisti Rispondono

Il Sars-CoV-2 è andato senza dubbio incontro a modificazioni che l'hanno reso meno aggressivo. Così è verosimile che a settembre bambini e adolescenti potranno (finalmente) tornare a scuola. »

Gli Specialisti Rispondono

Far sentire il primo figlio molto amato è l'imperativo categorico quando in casa arriva un altro bambino. Solo così gli si può evitare l'angoscia di credere che i genitori non lo vogliano più. »