Dubbio sul posizionamento dell’anello contraccettivo

Salve, sono tre mesi che utilizzo l’anello nuvaring. All’inizio non pensavo se fosse posizionato in modo corretto o no, in questo ultimo mese e quello precedente ho un po’ questa fissa. Spesso controllo, oggi ad esempio è già la terza volta che tendo di spingerlo sopra ma puntualmente scende sempre posizionandosi in basso sempre allo stesso modo. E’ capitato due volte che uscisse quasi la punta fuori ma ho letto che la copertura contraccettiva è garantita fin quando non esce fuori almeno del 50% perchè l’efficacia è data al contatto con le pareti vaginali interne. Ora mi chiedo: è normale che stia in basso e non sia “bloccato” in alto? Ripeto che ho provato sempre a metterlo in alto ma scende sempre mettendosi in questa posizione bassa.

Può essere la mia conformazione fisica? Sta circa a 2 cm dall’entrata. Per quanto riguarda i rapporti con il mio ragazzo io non lo sento mai mentre il mio ragazzo lo sente solo all’inizio poi lo spinge più in alto e non lo sente più. Finito il rapporto resta in alto per qualche minuto e poi ritorna nella posizione bassa.





Carissima, io penso che non ci sia nessun problema. E’ possibile che tu non raggiunga il collo dell’utero ma funziona lo stesso. Per rilasciare in modo costante i suoi principi attivi, all’anello basta il contatto con l’ambiente vaginale. Va bene così come fai, non c’è ragione di preoccuparsi. Cari saluti.

