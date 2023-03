Prof. Guido Maria Filippi, professore associato di Fisiologia Umana all’Università Cattolica di Roma, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma. Risponde a tutti i dubbi relativi alla fisiologia e, in particolare, ai meccanismi che stanno alla base della comparsa del dolore che si associa alle diverse malattie.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Gli Specialisti Rispondono

Sono i lattanti sani e forti, con temperamento da leader che piangono con vigore e inconsolabilmente. Non sono ammalati perché hanno il reflusso gastroesofageo, che è fisiologico (guai se non ci fosse!) e non va assolutamente contrastato, meno che mai con i farmaci. »

Gli Specialisti Rispondono

Non c'è la sicurezza che un mioma (o fibroma) possa causare un aborto spontaneo, tuttavia è vero che può sia ostacolare direttamente l'impianto dell'embrione e anche favorire l'insorgenza di contrazioni uterine pericolose. »

Gli Specialisti Rispondono

Se le perdite ematiche non si presentano e non compaiono dolori a livello pelvico, ci sono ottime probabilità che la gravidanza proceda per il meglio, anche nel caso in cui l'ecografia abbia evidenziato un mancato accollamento. »