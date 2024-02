Con le mestruazioni e dopo aver preso ellaOne è possibile iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Tanya

Ho avuto il ciclo mestruale il giorno 08 e la mattinata dell’11 lo avevo ancora, la sera ho avuto un rapporto completo. Il giorno dopo ho preso la pillola ellaone, ma sinceramente sia il giorno 12 sia il giorno 13 sento seno leggermente teso, male nella zona bassa della schiena e un po’ di nausea. Non so se sia possibile già il giorno dopo il concepimento essere incinta soprattutto al 4 giorno di ciclo. Infatti il ciclo poi è sparito. Premetto che ho già 3 figli ma non mi è mai capitato di “provare” col ciclo. Mi sa dire se sono possibilmente incinta anche al 4° giorno di ciclo e dopo aver preso ellaOne nell’arcon delle 24 ore? Grazie.



Claudio Ivan Brambilla

Cara signora, in linea teorica è possibile avviare una gravidanza anche in seguito a un rapporto sessuale non protetto avvenuto durante le mestruazioni, specialmente dal terzo-quarto giorno in avanti cioè quando stanno per finire. Lei scrive “non so se sia possibile già il giorno dopo il concepimento essere incinta”, ma guardi che una donna è incinta immediatamente dopo aver concepito, la gravidanza inizia nell’istante stesso in cui si concepisce non in un momento successivo. Non si può dunque escludere che lei sia incinta mentre può essere sicura che i sintomi che riporta – seno teso, nausea, mal di schiena -, comparsi dopo un giorno dal rapporto non siano dovuti alla gravidanza. Perché una gravidanza dia segni di sé bisogna aspettare almeno che l’embrione abbia il tempo di annidarsi in utero, cosa che avviene dopo circa 9-10 giorni dal concepimento, sempre che sia avvenuto. Anche il fatto che le mestruazioni successivamente siano finite non significa nulla, visto che il rapporto è avenuto il quarto giorno quindi dopo due-tre giorni da questo non sono giunte a terine perché lei è rimasta incinta ma perché dopo sei sette giorni è fisiologico che finiscano. Lei inoltre ha anche assunto ellaOne quindi mi sento di escludere che sia incinta, tuttavia tra 14 giorni, se le mestruazioni non dovessero comparire, faccia il test di gravidanza. Le ricordo che in seguito all’assunzione di ellaOne ci possono essere irregolarità mestruali, cioè le mestruazioni potrebbero tardare anche se la gravidanza non fosse iniziata. Cordialmente.

