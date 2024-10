Jeans stretti in 9^ settimana di gravidanza: possono fare danno?

Indossare jeans stretti non è certo consigliabile in gravidanza, quando è opportuno optare per un abbigliamento confortevole, tuttavia si può escludere che metterli occasionalmente possa creare un danno.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Buongiorno signora, alle settimane di gravidanza che riferisce difficilmente il pantalone un pochettino più aderente può essere causa di problemi. Per il proseguimento della gestazione certamente è opportuno indossare vestiti comodi che non vuol dire necessariamente larghi. Sono da preferire anche per permettere a lei di avere i muscoli dell’addome un pochino più rilassati. Le auguro un buon proseguimento di gravidanza e tanti auguri.

Una domanda di: Marianna Salve, con la presente sono a chiedere un dubbio, sono alla 9 settimana di gravidanza, ieri per diverse ore ho portato un pantalone di jeans che però andava stretto in vita lasciando il segno, potrebbe aver causato qualche problema l’eccessiva pressione in vita?

