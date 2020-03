Test di gravidanza falso positivo: è possibile?

Una domanda di: Veronica

Sono una ragazza di 24 anni. Ieri ho fatto il test e con grande stupore ho scoperto di essere incinta una seconda volta. La prima volta l’ho scoperto a luglio dell’anno scorso, ma ho avuto in seguito un aborto spontaneo.

Premetto che dopo la prima volta che sono rimasta incinta, ho continuato ad usare la pillola, se non smettendola per un mese e avvisare il mio compagno della mia scelta. Quindi abbiamo continuato a praticare il coito interrotto e siamo sempre stati attenti e sicuri che ha sempre eiaculato fuori.

Premetto che non ho nessun tipo di sintomo, ma ammetto che anche nella prima gravidanza non li avevo. Potrebbe essere un falso positivo? Non sto cercando una gravidanza ora, quindi se dovessi essere sicura che sia realmente positivo, sarei per la strada di procedere con l’aborto.

E in questo caso ne vorrei sapere di più se possibile anche per quanto riguarda l’aborto volontario. Grazie in anticipo.





Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini Cara signora, la positività di un test di gravidanza si riscontra in seguito a un'attività sessuale precedente che ha permesso avvenisse il concepimento. Qualora lei abbia dei dubbi sulla reale positività del test fatto sulle urine le consiglio di effettuare il dosaggio nel sangue dell'ormone gonadotropina corionica umana, il beta-hCG. Solo allora, con un valore nel sangue di beta-hCG superiore ai 2000, può essere visualizzata ecograficamente una gravidanza. Per quel che riguarda la scelta della gestione della sua gravidanzae a un'eventuale interruzione volontaria, la rimando ovviamente al colloquio con il suo ginecologo. Con cordialità.